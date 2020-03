Domicilio coatto per gli ospedalieri cagliaritani - Circolare dell'Aou diffidata dalla FSI-USAE

“Ci si domanda quale siano le ragioni di tale disposizione, tenuto conto che il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento nella gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e seguenti aggiornamenti, prevede tra i pochissimi casi nei quali sono ammessi gli spostamenti proprio quelli dal luogo di residenza/domicilio per “comprovate esigenze lavorative” e il “rientro nel proprio domicilio/residenza”.





“Visto che i delitti contro la libertà personale sono posti a tutela della libertà di movimento e di spostamento e che solo lo Stato li può limitare – prosegue la Campus - e che la libertà personale rappresenta un diritto inviolabile sancito dall’art. 13 della Costituzione, visto anche che uno dei principi fondamentali del diritto è “lex superior derogat inferiori” , una circolare interna non può in alcun modo andare contro ciò che prevede una norma superiore”.





“Inoltre le Ordinanze citate dal’AOU, ossia le “Ordinanze regionali nr. 23 e 24 del 25/03/2020: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenze epidemiologiche da covid-19” sono state emanate dalla Regione Campania, pertanto non sono applicabili alla Regione Autonoma della Sardegna (l’ultima ordinanza della RAS è la n.13 del 25/03/2020).





“Vi è da aggiungere infine che risultano ancora da chiamare quattro (4) O.S.S. di Cagliari risultati vincitori (Delib. 1046 del 01/10/2018), per i quali, vista l’autorizzazione del Direttore Generale all’Assessorato, si chiede lo scorrimento della graduatoria in modo da avere personale del luogo che non dovrebbe viaggiare presso altri Comuni”.









“Insomma, siamo ancora una volta di fronte ad un pasticcio per cui, come FSI-USAE, abbiamo deciso di diffidare immediatamente la Aou di Cagliari per annullare al più presto questa scellerata circolare che ha come nefasta conseguenza anche quella di tenere lontani i genitori dai propri figli piccoli, in particolare se entrambi lavorano presso l’Aou”, conclude la Segretaria territoriale dell’FSI-USAE Mariangela Campus.

