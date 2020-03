"Sto cercando droga, non mi rompete i coglioni" - L'autocertificazione di un pregiudicato

I militari sono quindi andati a cercarlo e subito dopo lo hanno trovato. "Sto andando a cercare droga, non mi rompete i coglioni". La risposta dell'uomo che è nuovamente finito agli arresti domiciliari.

E' ormai diventato uno dei "clienti" fissi dei Carabinieri del reparto territoriale di Olbia. Nei giorni scorsi è stato arrestato perchè sorpreso mentre si "riforniva", a tarda notte, in un supermercato, aveva già riempito un paio di carrelli per circa 4 mila euro di valore. Agli arresti domiciliari proprio per quel reato, non era però presente al controllo dei carabinieri.