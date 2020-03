Nuovo contagio al Duilio Casula

Reputiamo grave il fatto accaduto in queste ore, sia il contagio del medico del Pronto Soccorso del medesimo presidio, sia quanto è successo presso il blocco M, dove un paziente transitato dal Pronto Soccorso, portato in radiologia e ricoverato nel blocco M è risultato positivo al covid19. Se si continua a non intervenire in modo chirurgico in tutela di tutti i lavoratori che stanno dando la loro anima per contrastare il diffondersi del covid 19, si rischia un contagio fuori controllo. Ricordiamo che nei presidi, stanno lavorando - conclude la nota del sindacatop generale di base, anche operatori amministrati e personale addetto alle pulizie"

Siamo venuti a conoscenza dell’ennesimo caso di contagio,covid 19, presso il Policlinico di Monserrato “Duilio Casula”. Lo sostiene Luca Locci, del coordinamento regionale Sindacato Generale di Base, che in una nota indirizzata al presidente della Regione Solinas aggiunge : " Fermo restando la carenza di dispositivi di protezione individuale per tutto il personale e constatando una massiva presenza di personale amministrativo in servizio, si chiede di intervenire , ancora una volta, in modo veramente deciso, affinché venga attivato lo smart working e vengano messo in sicurezza tutto il personale, sanitario, amministrativo e dell’indotto quali personale delle pulizie e manutentori.