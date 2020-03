Sassari: i guanti monouso non si gettano per strada









I guanti monouso, così come le mascherine e qualsiasi altro rifiuto, una volta utilizzati non devono essere abbandonati per strada. Possono essere conferiti nei getta carte o riposti in una bustina che si porta con sé e che poi si getta, chiusa, con il secco residuo. Il Comune ricorda inoltre che, fino alla fine dell'emergenza sanitaria, i fazzolettini di carta si conferiscono con il secco residuo, così come i rifiuti tessili