Alghero: arrivati i soldi della spesa - Imminente l'informativa sulle procedure per l'assegnazione

A Bergamo, città duramente colpita dall'epidemia, andranno 642mila euro. Il Comune di Vo', primo focolaio dell'epidemia, potrà aiutare chi è in difficoltà con 42mila euro, Codogno con 169mila euro,Cortina avrà 30,600 euro, Capri per 37,800 euro, Taormina per 73mila euro; Arzachena Porto Cervo, 100mila euro; Portofino 2000 euro.









L'amministrazione comunale informa che la distribuzione dei bonus avverrà i base a un operativo in corso di predisposizione che a brevissimo, con comunicazione ufficiale, sarà riferito agli aventi diritto.

Lo provedere il degreto governativo che assegna 15 milioni a Roma, 7,6 a Napoli, 7,2 a Milano, 5,1 milioni a Palermo, 4,6 a Torino, 3 milioni a Genova. Complessivamente alla Sardegan andranno 12 milioni di euro. Tra i capoluoghi, Bari potrà distribuire 1,9 milioni, Firenze 2 milioni, Reggio Calabria 1,3 milioni, Venezia 1,3 mln, Catanzaro 622mila euro, Caserta 445mila euro, Foggia 1,1 mln, Lecce 566mila euro, Piacenza 548mila euro, Nuoro 230mila euro, Cagliari 814mila euro, Pesaro 503mila euro, Potenza 398mila, Matera 394mila, Isernia 148mila, Campobasso 303mila.