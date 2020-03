Aggiornamento coronavirus: 638 casi totali e 26 decessi

Dall’Unità di crisi regionale arrivano i dati di quest'oggi: salgono a 638 i casi totali di positività al virus Covid-19 accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza.







I pazienti ricoverati in ospedale sono 128, di cui 23 (+1) in terapia intensiva. 454 sono le persone in isolamento domiciliare.







29 i pazienti guariti e salgono a 27 i decessi.





Sul territorio, dei 638 casi positivi complessivamente accertati, 102 (+5) sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari, resta invariato con 55 casi il Sud Sardegna insieme al dato di Oristano, stabile con 9 casi. A Nuoro sono 57 casi (+1), mentre a Sassari 415 (+8) casi totali.





In totale sono stati eseguiti 4.598 tamponi.