Solidarietà notturna fai da te: arrestati due ladri in un supermercato

L'operazione era a buon punto, i carrelli ormai pieni e pronti per essere portati all'esterno e scaricati sull'auto in attesa. Ma sono arrivati i Carabinieri, quelli del Norm di Olbia , e la spesa notturna per due pregiudicati di Olbia si è conclusa prima nelle camere di sicurezza della caserma e, dopo la conferma del provvedimento restrittivo da parte del Giudice, agli arresti domiciliari nelle proprie abitazioni. La refurtiva, del valore complessivo di circa 4 mila euro, è stata naturalmente restituita al gestore del supermercato.