Svaligiato un tabacchino durante la notte: preso il ladro

La refurtiva è stata naturalmente restituita al legittimo proprietario, un tabaccaio di Pittulongu , al quale resteranno le spese di recupero dei danni subiti dall'esercizio : il ladro nottambulo ha infatti letteralmente scardinato la vetrata in ingresso.

Lo hanno fermato e i militari si sono subito accorti che i titoli di " viaggio " del signore in questione erano ben visibili : l'interno dell'auto era carico di stecche di sigarette . Il resto è stato semplice : arrestato per furto aggravato, danneggiamenti e naturalmente violazioni alle norme in vigore per il contenimento del coronavirus. In cella è finito un olbiese già noto alle forze dell'ordine.