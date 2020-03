Da emergenza sanitaria a emergenza sociale - Legacoop invita Solinas

Legacoop Sardegna scrive, attraverso il presidente Claudio Atzori, al presidente della Regione e chiede che l’Unità di Crisi covid-19 regionale, così come le Unità di Crisi che si stanno attivando nei livelli comunali, "aprano un confronto per coordinare queste organizzazioni spontanee di solidarietà, allo scopo di accelerare, coordinando meglio l’operatività, la consegna alle famiglie più bisognose di almeno i viveri per la sopravvivenza". Richiesta che il presidente di Legacoop Sardegna Claudio Atzori rivolge "anche ai Prefetti dei diversi territori, come Coordinatori territoriali delle Unità di crisi, di farsi carico di questa nostra richiesta. Alla devastante ed eccezionale emergenza sanitaria si sta sommando sempre più un’altrettanto difficile emergenza sociale".





Dal presidente dell'organismo cooperativo un ringraziamento alle coop "hanno aderito alll'accordo con Croce Rossa Italiana, perché siano da stimolo per altre importanti imprese che vogliono dare un contributo". Poi un passaggio sulla rete di supporto agli anziani e alle persone in difficoltà. "Chiediamo quindi al Presidente della Regione, l’On. Christian Solinas, così come già fatto nei giorni scorsi, di attivare un’Unità di Crisi anche per l’emergenza sociale, allo scopo ditrovare assieme soluzioni e percorsi certificati per arginare le problematiche sociali, sempre più esistenziali, che in tanti stanno vivendo".