Alghero: funziona il volontariato - Il "grazie" di Conoci

A questo riguardo l'Assessore con delega alla protezione Civile Andrea Montis ricorda che in caso vi fossero anziani impossibilitati a recarsi autonomamente presso gli sportelli postali per il ritiro della pensione, potranno rivolgersi ai numeri di Emergenza del Centro operativo Comunale( 0799978117 - 0799978985). "Insieme alle straordinarie associazioni di volontariato - spiega - troveremo una soluzione per ciascuno di voi".

Un grande lavoro che il Centro operativo Comunale sta svolgendo nel coordinare le straordinarie associazioni operanti in città. A loro va il ringraziamento del Sindaco Mario Conoci : "Le ringrazio, una a una: Misericordia Alghero, Radio Club, ERA, Polisoccorso Alghero, Alghero Soccorso, Angeli Custodi. E poi i Barracceli sempre operativi, la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco sempre pronti e disponibili". In questi giorni l'Amministrazione ha disposto il servizio di assistenza ai pensionati che si recano agli sportelli delle Poste per il ritiri delle pensioni.