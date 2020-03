In una nota al presidente del consiglio e al sindaco Mario Conoci i consiglieri del centro sinistra, tra le altre cose, comunicano : "di voler rinunciare ai termini di legge per l’approvazione in Consiglio Comunale della manovra di bilancio previsionale, del DUP e ogni altro atto propedeutico, nel più breve tempo possibile, al fine di liberare la spesa soprattutto per le famiglie e le imprese della nostra città, già duramente colpite dalla crisi."