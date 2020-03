Sono 359 i casi totali in Sardegna. Secondo i dati reperibili sul sito ufficiale della Protezione Civile Nazionale di quest'oggi, 76 persone sono ricoverate con sintome, 18 sono in terapia intensiva, 94 ricoverati in ospedale, 249 in isolamento domiciliare. Attualmente positivi sono 343 e i nuovi attualmente positivi sono 16 (totale 359).





Le persone guarite sono 5 (il dato è in attesa di essere confermato) mentre 11 sono i decessi registrati.