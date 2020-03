Alghero: il permesso del medico per la mascherina degli infermieri

" La Segreteria Provinciale di Sassari del Nursing Up, sindacato delle professioni infermieristiche, sigla maggiormente rappresentativa del Comparto Sanità , ritiene un insulto per la nostra categoria e autonomia professionale, e per tutti i professionisti sanitari, la circolare con la quale si chiede al personale infermieristico di chiedere il “permesso” al personale medico se poter riutilizzare la stessa mascherina con filtro fp2/fp3, e di utilizzare per più giorni la stessa mascherina chirurgica. Nello specifico riteniamo inaccettabile che l’uso dei DPI debba essere “deciso e dispensato dal dirigente medico in turno”.









Una circolare di questo tipo, oltre a ritenerla pericolosa per la salute degli utenti del pronto soccorso, va contro la Legge 81/08 art. 273 e 274. Va in palese contrasto con il Codice Deontologico degli Infermieri, art.1, 31, 32. Invitiamo tutti i professionisti sanitari - conclude la seegreteria provinciale del Nursin Up - ad agire secondo quanto stabilito dal codice deontologico, secondo scienza e coscienza e linee guida supportate scientificamente. Il mancato riscontro alla presente nota, sarà motivo di attenzione agli organi preposti".

La Segreteria Provinciale Nursing Up Sassari , rappresentata da Andrea Farris e Gianluca Chelo, interviene a proposito di una recente disposizione interna avrebbe interessato anche il personale infermieristico del pronto soccorso dell'ospedale civile di Alghero..