Alghero: insieme per aiutare la città - Appello dalla maggioranza

Lo ribadiamo, non esistono colori politici, ma se il nostro ospedale si trova in queste condizioni così allarmanti, se la sanità si trova in questo livello disastroso non possiamo dimenticare chi ha avuto nei cinque anni precedenti responsabilità dirette o indirette. Ma non è questo il momento delle polemiche. Sappiamo bene che il centrosinistra algherese ha abituato per cinque anni la città alle divisioni. Noi invece preferiamo continuare a lavorare, i consiglieri tutti facciano uno sforzo, collaborino con l'Amministrazione a convincere i cittadini ad osservare le prescrizioni, a diffondere il più possibile le iniziative dei Servizi Sociali che in questa fase stanno compiendo uno sforzo immenso. Ci sono i numeri utili proprio per le fasce più deboli, ci sono in campo tutte le associazioni di volontariato che finalmente trovano un'Amministrazione tutt'altro che ostile. Collaborino, i consiglieri, a promuovere la raccolta fondi varata dal Comune di Alghero a favore degli operatori sanitari algheresi. Evitino di diffondere notizie false sulla messa a disposizione di hotel all'emergenza sanitaria in Sardegna.











Il Comune di Alghero, per primo, ha offerto la massima disponibilità riuscendo a mettere a disposizione il convitto di via Tarragona per le esigenze degli operatori dell'ospedale di Alghero. Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti i mezzi di informazione che stanno collaborando con l'Amministrazione in maniera encomiabile, affiancando alla comunicazione istituzionale avviata dal Comune una sempre puntuale informazione ai cittadini. Siamo sicuri che la campagna di comunicazione continuerà con più vigore, nel solco dell'appello del Corecom di questi giorni. Ben vengano le critiche, ma bisogno di rimboccarsi le maniche, concretamente, tutti, e trovare quell'unione che nei momenti di difficoltà deve indispensabilmente venir fuori. Ci aspettiamo questo spirito, senza indugio, tra pochi giorni, quando sarà necessario votare il bilancio di previsione emergenziale che consentirà di liberare la spesa a favore dei nostri concittadini in difficoltà. Questa Amministrazione lavora giorno e notte per affrontare per quanto di competenza in questa emergenza, il Centro Operativo Comunale si riunisce quotidianamente a Sant'Anna dove è allestito un quartier generale che lavora senza troppi clamori approntando tutto ciò che le prescrizioni del Governo prevedono.

Di seguito l'intervento dei consiglieri Camerada, Ansini, Trova, Pulina, Mulas, Pirisi, Bamonti con richiesta di collaborazione concreta ai consiglieri di centrosinistra "Vanno certamente accolti gli appelli alla collaborazione di quanti stanno mostrando responsabilità. Ma vanno distinti da ciò che proviene da alcuni membri dell’opposizione - non tutti– che continuano nella strumentalizzazione e nella ricerca di spazi inopportuni. Tutto il Paese si stringe, senza colori, attorno a chi guida una battaglia così epocale, non è il momento delle distinzioni.