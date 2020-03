Sassari: Campus in ospedale per ringraziare il personale

Il sindaco ha potuto vedere gli adeguamenti compiuti sulla struttura per fare fronte all’emergenza sanitaria. Ma soprattutto ha voluto ringraziare tutto il personale che lavora nell’ospedale, che in prima linea, con i rischi ormai ben noti, sta affrontando la situazione, la pressione psicologica, i turni e la fatica, per tutto il territorio e ha portato la vicinanza dell’intera città a tutti gli operatori e operatrici.