Alghero: consegnati all'ospedale i locali del convitto di via Tarragona





Circa 40 posti letto pronti per il personale che seppur non in quarantena, svolge però attività sanitaria esposta (pronto soccorso, radiologie, ecc..) tale da rendere sconsigliabile la convivenza con familiari vulnerabili. I locali sono stati sgomberati dagli effetti personali degli studenti, sottoposti a sanificazione, ad accurata pulizia.





Sono state effettuate inoltre dalla Provincia (tramite Multiss) tutte le manutenzioni necessarie a rendere maggiormente ospitali gli ambienti. In tutte le stanze son state fornite le apposite indicazioni per lo smaltimento dei rifiuti prodotti e tutto il necessario allo scopo. Attivato inoltre il wi-fi per i fruitori.











La struttura avrà anche un servizio di portierato che durante le ore notturne verrà garantito dalla Compagnia Barracellare di Alghero e nelle ore diurne da addetti di vigilanza.

La collaborazione tra Amministrazione Comunale, Provincia di Sassari, la Dirigenza dell’Istituto e le associazioni di volontariato ha consentito di mettere a disposizione quasi immediatamente il convitto alla direzione sanitaria dell'Ospedale. Alghero è la prima città in Sardegna a collaborare con le istituzioni sanitarie con la pronta disponibilità di una struttura.