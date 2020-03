Ittiri: linea dura sui controlli alla popolazione

Questa mattina presso il Comune di Ittiri si tenuta una riunione con Carabinieri, Polizia locale, Compagnia Barracellare e Protezione civile. Si è stabilita una suddivisione dei compiti per controllare meglio il territorio urbano in relazione alle uscite e prescrizioni varie.





LA PROTEZIONE CIVILE effettuerà dei presidi fissi nei tre supermercati per fare in modo che la fila defluisca in modo controllato e soprattutto che la gente non si rechi a fare la spesa più volte al giorno, controllerà inoltre campi di calcio, parchi e luoghi dove è possibile che si creino assembramenti.





I BARRACELLI effettueranno un controllo più dinamico, controlleranno che non vi sia gente alla circonvallazione o a spasso per il paese senza un reale scopo.







LA POLIZIA LOCALE E I CARABINIERI intensificheranno le operazioni di controllo generale e con posti di blocco.







Si fa sapere che nel caso in cui Protezione Civile e Compagnia Baracellare non avranno risposte positive da parte della popolazione segnaleranno ai Carabinieri e ai Vigili che provvedereanno con le sanzioni dovute. Si sottolinea inoltre che è statao attivato il C.O.C. Centro Operativo Comunale per le emergenze.

Foto: stazione dei Carabinieri di Ittiri