Cronaca Coronavirus: deceduto un anziano di Casa Serena

E' stato lo stesso sindaco di Sassari Nanni Campus a comunicarlo durante la conferenza stampa che si è tenuta stamane nel cortile di Palazzo Ducale. Campus ha ribadito per l'ennesima volta l'esigenza che vengano rispettate nel modo più rigido possibile le disposizioni governative e quelle comunali. "Non c'è altro sistema - ha detto - se vogliamo contenere e sconfiggere questa epidemia". Il sindaco ha poi sottolineato che Sassari sta pagando il prezzo più alto, con il 70% dei contagi, e auspica che questa condizione negativa, pesantissima, determini analoga attenzione per quanto riguarda gli investimenti di supporto.