Un commissario per l'emergenza della sanità sarda - Lo chiede Energie per l'Italia

"La situazione in queste ultime ore sembra drasticamente peggiorata, in modo particolare pare, dalle notizie stampa che si leggono, che le maggiori infezioni del CoronaVirus provengano dalle stesse strutture ospedaliere e emerge sempre più la carenza di personale Sanitario a disposizione". Lo sostiene Epi Sardegna che sollecita "la nomina urgente di un commissario per le emergenze della Sanita Sarda, con ampi poteri gestionali in supporto alle strutture politiche e professionali esistenti. Si chiede inoltre che venga attivato urgentemente un piano, atti al richiamo di Medici privati e anestesisti anche attualmente risultano in pensione, da supportare la Sanita Pubblica. Si attivi immediatamente la distribuzione capillare a tutti gli operatori della sanità delle mascherine facciali protettive a norma CE, dove ancora non presenti". L'intervento è del Coordinatore regionale del partito Energie Per L’Italia Sardegna Tore Piana