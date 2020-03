Sassari: 5.000 mascherine da Character - Destinate ad anziani e Protezione Civile

Antonello Fadda, titolare di Character: «Non potevamo restare a guardare. Nessuno può esimersi da fare la sua parte. In primis restando a casa, quando possibile. Ma anche mettendo al servizio dell'emergenza i suoi know how, la sua catena di produzione. La volontà dio fare qualcosa di utile. La mia squadra, che ringrazio per l'impegno dimostrato anche in questa situazione grave e surreale, si è messa subito a studiare e lavorare per far sì che l'idea potesse trasformarsi in realtà. Oggi, dopo i primi test effettuati, abbiamo prodotto i primi 1000 pezzi. Abbiamo messo in campo tutta la nostra tecnologia d’avanguardia e la professionalità del personale interno per rispondere alla richiesta impellente di misure di contenimento legate all’emergenza sanitaria coronavirus. Non sono dispositivi adatti a supportare medici e infermieri in prima linea, ma possono comunque aiutare a limitare il contagio nella quotidianità de nostro vivere».