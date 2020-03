Sequestrata dai Carabinieri una discarica - A due passi da Porto Rotondo

I responsabili, la cui individuazione è tuttora in corso, dovranno rispondere di reati di vario genere, tra cui getto pericoloso di cose, realizzazione di una discarica di rifiuti speciali pericolosi e non e, soprattutto, alterazione e deturpazione di bellezze naturali. La Procura della Repubblica di Tempio Pausania, che coordina l’indagine ha emesso un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza, al fine di evitare l’aggravarsi del reato o il protrarsi delle sue conseguenze.

l 17 marzo scorso i Carabinieri della Stazione di Porto Rotondo e del Nucleo Operativo Ecologico di Sassari, con il supporto del 10° Nucleo Elicotteri di Olbia – Venafiorita, sono intervenuti in un’area destinata catastalmente al pascolo indebitamente utilizzata come discarica abusiva di rifiuti pericolosi e non. Nell’area, che si estende per oltre due ettari e confina con la splendida spiaggia “Ira” di Porto Rotondo, è stato infatti rinvenuto un’ingente quantitàtivo di materiale inerte proveniente dall’edilizia, scarti ferrosi ed elettrodomestici, batterie di auto ed altri rifiuti industriali per i quali sono prescritte specifiche modalità di smaltimento.