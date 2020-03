Semplificare i procedimenti per arrivi e partenze dalla Sardegna

"Ma -sottolinea Tedde- dopo alcuni giorni di rodaggio, in cui è emerso che il grande impegno della Protezione Civile per l'istruttoria delle domande e il rilascio delle autorizzazioni non è sufficiente a evitare ingorghi e ritardi che provocano timori e patema d'animo, è indispensabile semplificare i procedimenti per conseguire le autorizzazioni." Secondo l'esponente di Forza Italia il Presidente potrebbe modificare l'ordinanza nel senso che al posto dell'autorizzazione per imbarcarsi da e per la Sardegna è sufficiente una autocertificazione.









"Il Corpo Forestale potrà poi controllare le dichiarazioni all'imbarco e allo sbarco in Sardegna. Così come le autorità delle altre regioni dei punti di imbarco e sbarco potranno fare altrettanto -chiude Tedde-."

"Bene l'ordinanza del Presidente della Regione che limita l'imbarco di passeggeri da e per la Sardegna, ma occorre semplificare i procedimenti autorizzatori". Così l'ex Sindaco di Alghero Marco Tedde commenta l'ordinanza del Presidente Solinas che a tutela della salute dei cittadini sardi e come misura di prevenzione della diffusione del Coronavirus sospende il traffico passeggeri da e per la Sardegna salvo che in casi di comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.