Castelsardo: dalla minoranza una mozione per sostenere il turismo

Pertanto al fine di salvaguardare un modello turistico destagionalizzato, che negli anni scorsi ha visto i principali alberghi col tutto esaurito già dal primo di aprile, che ha ricadute nella rete commerciale, nei ristoranti e negli altri locali pubblici, oggi naturalmente chiusi, si richiede di azzerare la nuova IMU per tutti gli immobili commerciali (classificati catastalmente C1), così come avviene per la prima casa, e ridurre al minimo previsto dalla legge l'aliquota della nuova IMU peer gli immobili produttivi ed hotel (D1 - D2). Oltre ad una serie di altre misure.

Pur consapevoli che la priorità assoluta sia quella sanitaria, finalizzata ad evitare il dilagare dell'epidemia, i consiglieri comunali di minoranza di Castelsardo, hanno protocollato oggi una mozione, per mettere in campo tutte le iniziative che il Comune può attuare, a legislazione vigente, per dare sostegno alle imprese turistiche, che rischiano una crisi durissima se non la sopravvivenza stessa.