Cronaca Alghero: muore una donna caduta dal terrazzo

Non si conosce ancora la dinamica del tragico episodio, ciò che è certo e che stamane nel quartiere della Pietraia una donna è morta dopo essere caduta dal terrazzo del suo appartamento. Sul posto hanno operato i Carabinieri della Compagnia di Alghero e i Vigili del Fuoco del distaccamento di via Napoli. La tragedia si è consumata in una palazzina di via Carbonia.