Quarantena per i clandestini a Lampedusa - Zofili: "Solidarietà al sindaco"

Mi auguro quindi che i Governo non si volti dall'altra parte e provveda a mettere in sicurezza sanitaria le nostre frontiere anche rispetto agli sbarchi clandestini, in caso contrario oltre al danno per il pericolo causato si aggiungerebbe la beffa di un Paese che restringe il diritto alla circolazione dei suoi cittadini, ma spalanca porte e finestre agli stranieri". Così Eugenio Zoffili, deputato, Presidente del Comitato Bicamerale Schengen, Europol e Immigrazione e capogruppo Lega in Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati.

"Non mi stupisce che una persona perbene e di buon senso come il Sindaco di Lampedusa Totò Martello, benché lontano anni luce dalle idee della Lega, abbia deciso di isolare in quarantena gli oltre cento migranti sbarcati nelle ultime ore sull'isola, chiedendo al Governo di provvedere affinché non si ripetano altri sbarchi. E se lo dice un esponente così in vista della sinistra siciliana è segno che non si tratta più di una questione ideologica tra approcci diversi nella gestione dell'immigrazione, ma di una necessità concreta dettata dalla particolare situazione che sta vivendo l'Europa.