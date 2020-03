Cronaca Alghero: nuovamente operativo il pronto soccorso

Sono state suffiicienti un paio di ore per risolvere i problemi che si erano verificati nel pronto soccorso dell'ospedale civile di Alghero. Dopo le procedure di sanificazione il reparto è stato riaperto ed è completamente operativo. Da informazioni dirette risulta inoltre che il personale è al lavoro, completamente operativo , e che non risultano situazioni anomale in riferimento al problema del coronavirus. Il problema che aveva determinato la temporanea interruzione del servizio si è verificato nella mattina di oggi.