Garante regionale dell’infanzia: uffici chiusi ma l’attività prosegue

Nel rinnovare a tutti l’invito al massimo rispetto delle norme di prevenzione e, quando possibile, a stare a casa, la Garante rivolge un pressante e accorato invito a genitori, tutori, insegnanti, operatori, per una presenza vigile capace di alleggerire l'ansia di chi non ha ancora strumenti per governarla. Scoprire una nuova quotidianità, sfruttare il maggior tempo in casa al quale si è costretti, costruire e ricostruire relazioni di qualità con i figli, attenuare le loro preoccupazioni, contribuire a far maturare comportamenti consapevoli e informati: sono questi i compiti di noi adulti.





Uno sforzo unitario - scrive Grazia Maria De Matteis - che, durante una prova così impegnativa, deve trovare istituzioni e cittadini uniti verso il medesimo obiettivo di tutela. A tal proposito la Garante ringrazia i docenti per le attività di sostegno che stanno mettendo in atto, gli operatori per l'abnegazione con cui assistono i minori nelle comunità di accoglienza, i tutori per l'attenzione ai bisogni dei loro assistiti, ed infine le mamme e i papà che, con fantasia e amore, si sono inventati giochi ed iniziative capaci di aprire gli occhi dei loro bambini verso giorni migliori.









La Garante suggerisce alcuni indirizzi utili per eventuali interventi mirati: www.sardegnasolidale.it -www.ilgrandecolibri.com/coronavirus sito in cui possono trovarsi video e volantini tradotti in tutte le lingue sulle regole di comportamento anti corona virus.

“I bambini e i ragazzi devono esser informati di ciò che accade intorno a loro con parole giuste ma devono poter continuare a giocare, a godere di relazioni – anche se mediate dalla tecnologia – e a vivere con serenità, il tutto nel rispetto delle regole di prevenzione per la loro e la nostra salute”. La Garante della Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Sardegna Grazia Maria De Matteis raccomanda la massima attenzione, in questo periodo di emergenza sanitaria, nei confronti dei più piccoli e degli adolescenti.