Aeroporti di Olbia e Alghero: possibile cassa integrazione per i dipendenti









Il ricorso alla cassa integrazione è inoltre motivato anche da una stagione turistica che si annuncia a dir poco problematica dopo la pioggia di disdette delle prenotazioni a cominciare dal periodo pasquale e che sembrano destinate a interessare anche quello estivo.

C'è aria di cassa integrazione per i dipendenti delle società di gestione degli aeroporti di Olbia e Alghero. Un passaggio obbligato e necessario per la stessa sopravvivenza delle due aziende aeroportuali soprattutto dopo la cancellazione dei voli da e per Olbia e Alghero, stabilità dal decreto del ministro dei Trasporti Paola De Micheli . Porovvedimento consolidato dall'ordinanza del presidente della Regione Christian Solinas.