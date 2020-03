Alghero: garantiti gli approvvigionamenti nei supermercati

E' sufficiente presentare la propria carta di identità. Stesso discorso per la continuità delle consegne a domicilio che hanno registrato un consistente aumento della domanda che comunque viene soddisfatta compatibilmente con l'operatività del servizio che si sta rivelando utilissimo. L'occasione consente inoltre alla storica coop algherese di dare un pibblico ringraziamento alle proprie maestranze per l'impegno costante e lo straordinario senso del dovere e della comunità che stanno dimostrando in un momento così difficile per tutto il Paese.

Una conferma in tal senso giunge dalla direzione della Delta Coop che invita la propria clientela ad approvvigionarsi in maniera ordinaria, non c'è bisogno di fare scorte, in quanto gli arrivi delle merci e la successiva distribuzione avvengono regolarmente sia per le produzioni isolane e sia per le merci provenienti dalla Penisola. Qualche problema si è verificato nei giorni scorsi ma soltanto perchè si è registrato un flusso più consistente di acquisti proprio per il timore di una improvvisa scarsità di approvvigionamenti dovuta agli effetti negativi porovocati dalla pandemia. Niente di tutto questo, Dalla Delta Coop segnalano inoltre che restano invariati i servizi offerti compreso lo sconto che viene praticato a coloro che hanno superato i 70 anni. La giornata nella quale fruire della facilitazione è il martedì.