Coronavirus: 81 le persone infette in Sardegna

L'informativa giunge dall'unità di crisi della Regione Sardegna. La nuova mappa dell'epidemia si aggiorna ancora, in aumento, Sassari è in testa con 35 casi, seguita da Nuoro, 19, Cagliari 18, 3 nel sud dell'Isola e 2 a Oristano. di questi 59 si trovano in isolamento nelle proprie abitazioni, gli altri in ospedale.









I test eseguiti fino a questo momento cono 613 e per 515 pazienti hanno dato riscontri negativi al virus. Due le vittime in Sardegna , una a Cagliari e una a Sassari.

Gli ultimi riscontri sulla positività al coronavirus hanno portato a 81 il numero dei contagiati in Sardegna. Gli ultimi a Cagliari.