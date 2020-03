"Il cuore di Alghero batte forte" - La gratitudine del sindaco alla città

E' poi perfino commovente la dedizione del mondo del volontariato che sta dando un aiuto impagabile alla stessa amministrazione comunale. I nostri dipendenti, le forze dell'ordine, gli autisti dei e mezzi pubblici e quelli privati, i volontari della Caritas, dei centri di ascolto, la gente dei mercati, coloro che sono vicini ai nostri anziani, un lungo elenco, tanto lungo che si rischia di dimenticare qualcuno. Alghero - continua Mario Conoci - sta rispondendo con grande senso civico e con un cuore che batte forte. Tutto questo mi rende orgoglioso del ruolo che gli algheresi mi hanno dato ed è motivo, sempre che ce ne fosse ancora bisogno, per un ulteriore impegno affinchè la città posso soffrire il meno possibile di fronte a questa sciagura che sta coinvolgendo tutto il nostro paese e il mondo intero".









Conoci conclude con un messaggio di forte speranza: "Sono certo che usciremo presto da questa emergenza e che potremo recuperare il tempo perso con una azione decisa per fare risorgere la città e dare certezze di sviluppo ai nostri concittadini".

Il commento il sindaco Mario Conoci, raggiunto al telefono, a proposito della irreale situazione nella quale sta vivendo la città "Non ci sono parole per esprimere la gratitudine verso quanti si sono messi al servizio delle persone. Oltre al personale medico e paramedico e delle farmacie, in prima linea con uno straordinario senso del dovere, non possiamo dimenticare gli uomini e donne che nei supermercati con guanti e mascherine sono a disposizione delle gente, hanno tutti famiglia, e come tutti hanno timori e paure per i propri cari che sono a casa, ma sono lì, dal mattino alla sera, sempre pronti, a riempire gli scaffali, alle casse, a dare risposte.