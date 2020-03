Coronavirus: 29 nuovi positivi a Sassari - In Sardegna 78





L'intero reparto di cardiologia è stato chiuso e sottoposto a sanificazione. Al momento i casi in Sardegna di positività al virus sono 78. Il dato emerge dall'ultimo aggiornamento dell'unità di crisi regionale. Sono in tutto 613 i test eseguiti, dei quali 515 negativi e 21 ancora in corso di accertamento.





I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 16, mentre sono 59 le persone positive al coronavirus in isolamento domiciliare. Dei 77 casi di positività sono 41 le persone asintomatiche.









Il dato territoriale rileva complessivamente 18 casi Covid+ nella Città metropolitana di Cagliari, 3 nel Sud Sardegna, 2 a Oristano, 19 a Nuoro e 35 a Sassari.

Una impennata di persone positive al coronavirus si è registrata a Sassari dove risultano 29 nuovi infettati e tutti riguardanti il reparto di cardiologia del Santissima Annunziata. Molti sarebbero medici e infermieri. L'uomo deceduto ieri nel reparto infettivi dell'Aou di Sassari, il prino nel Nord Sardegna dopo il'impreditore cagliaritano di 42 anni, aveva 81 anni.