Coronavirus: nuovo caso a Sassari - quota 51 in Sardegna

L'epidemia di coronavirus scandisce continuamente i propri numeri, nella mezza mattina di sabato era stato fissato il tetto di 50 persone infette, distribuite in diversi ospedali della Sardegna. In tarda serata una nuova comunicazione: una persona di Sassari è risultata positiva al virus e si è così raggiunta la cifra di 51. La persona in questione si trova ora ricoverata nel reparto malattie infettive dell'azienda ospedaliero universitaria sassarese.





Nella infinita battaglia contro il coronavirus da segnalare che sono attualmente in corso gli interventi di sanificazione del reparto di cardiologia del Santissima Annunziata di Sassari. Intervento che si è reso necessario dopo l'accertamento che un paziente transitato nel reparto era positivo al virus.