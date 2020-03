Alghero: giunta sotto pressione per fronteggiare l'emergenza

I Servizi Sociali stanno attivando una rete di emergenza, in particolare per i servizi essenziali. Da lunedì è pronta una linea diretta con numeri telefonici dedicati per ogni settore: dai piani personalizzati gli aiuti economici. "L'Amministrazione - spiega l'Assessore Maria Grazia Salaris - sta intensificando le attività amministrative proprio negli ambiti dove è necessario stare vicino alle famiglie, anche con interventi immediati di prima necessità. Nessuno deve stare indietro e da solo".

L'Amministrazione sta lavorando e si sta organizzando con le associazioni di volontariato per ogni necessità, dalla spesa all'assistenza". Sono ore nella quali bisogna mettere in campo tutte le responsabilità. "Dobbiamo aiutare chi ci sta aiutando - spiega Mario Conoci - e dobbiamo fare in modo che possano svolgere al meglio il proprio lavoro. Invito tutti a prodigarsi per chi gli sta vicino, un parente, un anziano, al quale possiamo fare la spesa, evitando che esca da casa. Così facendo aiutiamo chi sta lavorando per tutti, come i medici, gli infermieri, chi opera nella sanità in generale. Uomini e donne impegnati giorno e notte a cui va tutta la nostra vicinanza, con un ringraziamento infinito e con tutta la nostra riconoscenza".