In fuga sull'auto rubata: arrestato dalla Guardia di Finanza

Insospettiti dalla circostanza, i finanzieri hanno cercato di fermare l'auto per un controllo, anche al fine di verificare l'effettiva esigenza del mancato rispetto della prescrizione della permanenza in casa, quando il conducente è scappato a forte velocità ha percorso alcune vie contromano finendo la sua corsa contro un'auto parcheggiata. Ha ripreso la fuga a piedi ma è stato bloccato dai finanziari nei confronti dei quali ha tentato perfino di opporre resistenza.









Dai successivi riscontri è emerso che il fermato, un ventiduenne sassarese con precedenti di polizia per reati contro la persona e contro il patrimonio, si trovava alla guida di un’auto rubata e pertanto è stato arrestato in flagranza di reato per ricettazione e violenza a pubblico ufficiale nonché denunciato per non aver ottemperato agli obblighi imposti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.