Arbatax: escono di casa per fumare uno spinello. Sorpresi e denunciati dalla Polizia di Stato





I poliziotti, insospettiti, procedevano alla perquisizione, rinvenendo e sequestrando alcuni grammi di marijuana e mezzo grammo di oppiacei, nonchè un blister di metadone.





I giovani sono stati quindi segnalati in Prefettura ai sensi dell'Art. 75 d.p.r. 309/1990 e deferiti all'A.G. di Lanusei ai sensi dell'art. 650 c.p. per non aver rispettato le prescrizioni contenute nel Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri e finalizzate al contrasto e al contenimento del virus COVID-19.

Nel tardo pomeriggio di ieri una Volante del commissariato di Tortolì ha notato una macchina parcheggiata nel piazzale Scogli Rossi, dalla quale proveniva musica ad ad alto volume. Nel veicolo si trovavano alcuni giovani, che tentavano di giustificare la loro presenza con motivazioni inverosimili.