Forestali e Forestas per controllare gli arrivi nelle campagne e sulle coste

“Tutte le nostre forze sono in campo - dice il Presidente - per tutelare la salute pubblica. Ma resta fondamentale, in questa emergenza, la collaborazione di tutti e in primo luogo in rispetto rigoroso di tutte le disposizioni emanate”. Dopo gli agenti del Corpo Forestale anche gli uomini di Forestas in campo per affiancare la protezione civile nelle aree di controllo e di assistenza.