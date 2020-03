Alghero: primo caso di corona virus

Il coronavirus è arrivato ad Alghero. È di questo pomeriggio la notizia di un uomo, algherese, risultato positivo al tampone effettuato questa mattina. L'uomo è stato affidato alle cure del reparto di Malattie infettive dell'Aou di Sassari; ieri era ricoverato nel reparto di medicina generale, tanto che è stato necessario sanificare tutti gli ambienti in cui è transitato. Tutti i sanitari, i quali hanno avuto contatti, dovranno ora sottoporsi al tampone, come anche i suoi familiari. A quanto pare l'uomo sarebbe entrato in contatto nei giorni scorsi con un parente rientrato da Milano.







Le norme deontologiche che regolano la professione del giornalista, e non soltanto quelle, non consentono la divulgazione, anche indirettamente, dell’identità di persone eventualmente affette dal coronavirus.