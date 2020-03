Dai Comuni del Coros un sostegno per il volontariato

A fronte della risposta immediata delle associazioni, della Protezione Civile e dei Barracelli, che si sono messi a disposizione per effettuare acquisti di prima necessità, consegna a domicilio della spesa, supporto di pubblica utilità, sia informativo che di sostegno, l’Unione dei Comuni ha deciso di deliberare un contributo straordinario suddiviso in due categorie: quota A “rimborso spese” documentate sostenute per l’acquisto di DPI ( prodotti di salvaguardia della persona) e materiali sanitari per servizi a favore della popolazione comunale. Il rimborso è ammesso nei limiti dello stanziamento di € 6.000,00 complessivi da dividere alle associazioni che ne faranno richiesta. La quota B “contributo straordinario” forfettario per le associazioni che attivano, secondo le prescrizioni fornite dalla Prefettura, servizi di supporto e assistenza alla popolazione (consegna spesa alimentare a domicilio, consegna medicinali, ritiro buste dagli ecocentri per coloro che le avessero esaurite ecc.).





Il contributo sarà erogato in proporzione alla popolazione del comune servito nei limiti dello stanziamento di € 10.000,00 complessivi, previa attestazione dell’autorità locale di Protezione Civile (Sindaco). Per i Comuni nei quali non sono presenti associazioni di Protezione civile o Compagnie barracellari il contributo sarà concesso direttamente al comune. Per la concessione del contributo deve essere inoltrata richiesta utilizzando l’apposito modulo pubblicato nel sito dell’Unione del Coros www.unionecoros.it, sezione news. "Con questo contributo- sottoscrive il presidente dell’Unione e sindaco di Ploaghe Carlo Sotgiu- abbiamo cercato di dare la possibilità alle associazioni di Protezione civile ed alle Compagnie barracellari del Coros di acquistare mascherine, guanti, detergenti e dispositivi vari per garantire l’utilissimo servizio stanno svolgendo per tutto il territorio. Sono convinto che sarà anche grazie al loro contributo, oltre all’atteggiamento responsabile dei nostri concittadini, che supereremo questa difficile crisi sanitaria.”









Dello stesso avviso l’Assessore alla Protezione Civile dell’Unione del Coros e sindaco di Muros Federico Tolu: “ Abbiamo raccolto le istanze dei comandanti e delle associazioni, ci stiamo facendo portavoce delle loro richieste e monitoriamo qualsiasi emergenza. Tutti i sindaci dell’Unione ribadiscono i messaggi istituzionali fin’ora diramati, ordinando il rispetto del decreto emanato dal governo, cercando di ridurre il più possibile le uscite al di fuori del proprio domicilio, se non per motivi strettamente legati al lavoro o all’acquisto di beni di primaria necessità.”

L’Unione dei Comuni del Coros, nell’esercizio delle funzioni associate delegate dai comuni appartenenti, in materia di Protezione civile, ha deliberato uno stanziamento straordinario per l’emergenza COVID19 da erogare a favore delle associazioni di volontariato iscritte al registro regionale di Protezione civile e alle Compagnie barracellari comunali. La misura straordinaria, assunta ieri sera a Ossi, in sede di giunta, risponde tempestivamente alle esigenze del territorio colpito dalla pandemia e supporta qualsiasi azione di volontariato messa in atto dalle organizzazioni no profit che supportano il cittadino, soprattutto quello più debole.