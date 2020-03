Coronavirus: muore a Roma un ufficiale dell'Esercito

“Si tratta di una notizia triste, che arriva in giornate in cui la Difesa sta affrontando con grande spirito di sacrificio, professionalità e forza, una prova molto difficile per tutto il Paese. Ai colleghi dell’ufficiale e alla sua famiglia va in questo momento il nostro pensiero”.

“Mi unisco al cordoglio espresso dal ministro Guerini per la scomparsa dell’ufficiale superiore dell’Esercito, in servizio al Segretariato Generale della Difesa”. Lo dichiara il sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi, in merito alla scomparsa di un ufficiale dell’Esercito, avvenuta ieri a Roma.