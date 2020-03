Alghero: straordinario impegno di associazioni e volontari - La gratitudine degli amministratori

Per loro saranno attivati i numeri ai quali segnalare le emergenze. Il settore qualità della vita sta attivando i contatti diretti con le assistenti sociali per tutte le informazioni inerenti il servizio. Intanto son state chiamate a raccolta dalla Protezione Civile comunale le varie associazioni di volontari presenti in città. Saranno coordinate all'occorrenza per prestare assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare (generi di prima necessità farmaci pasti etc). Inoltre così come previsto dalle misure operative per la gestione dell'emergenza si è proceduto a rafforzare le attività di comunicazione e informazione alla popolazione tramite i canali ordinariamente utilizzati.









A tutte le associazioni va da parte della amministrazione comunale “il sentito ringraziamento per il lavoro e per il grande spirito di altruismo da cui son mosse, siamo sicuri che tutto andrà bene”.

Duro lavoro in questi giorni per l'apparato Comunale di Protezione Civile che è quotidianamente impegnato in tutte le sue articolazioni per esser pronto in caso di necessità per attivare ufficialmente le procedure previste per l’emergenza in corso in stretta collaborazione anche con il rodato servizio offerto dal Settore Qualità della Vita. Particolare attenzione è prestata all’assistenza alla popolazione ed in particolare agli anziani o persone impossibilitato a muoversi che necessitano di esigenze assistenziali di varia natura.