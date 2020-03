Cronaca Aggiornamento coronavirus: un nuovo caso a Sassari

Sono ora 38 in Sardegna i casi di persone risultate positive al coronavirus. L'ultimo, in ordine di tempo, ieri a Sassari. Il paziente è regolarmente assistito in struttura ospedaliera e le sue condizioni non vengono definite gravi. Da oggi sono in vigore le nuove disposizioni governative che hanno comportato la chiusura di numerose attività, tranne quelle definite essenziali.