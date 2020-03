Alghero: il Prefetto di Sassari in visita ad Alghero - Ha incontrato il sindaco Conoci





Gli incontro dovranno tenersi nel pieno rispetto delle norme comportamentali relative alle distanze interpersonali di almeno un metro e con l’uso di guanti e mascherine. Analoga disposizione dirigenziale è stata firmata riguardo all’occupazione degli spazi di lavoro e degli uffici. Ogni ufficio non dovrà essere occupato da più di un dipendente comunale; qualora il dipendente dovesse ricevere utenza dovrà rispettare le disposizioni sulle norme interpersonali con protezione delle vie respiratorie e uso di guanti. In attesa della definizione e del perfezionamento delle procedure tecnico-informatiche per l’attivazione del lavoro da casa, ( smart working) ciascun dipendente proporrà al proprio dirigente un calendario di assenze giustificate dal lavoro.





Nel pomeriggio il Sindaco Mario Conoci ha ricevuto a Porta Terra il Prefetto di Sassari Maria Luisa D’Alessandro. Un incontro informale che la Dott.ssa D’Alessandro ha svolto nell’ambito di una visita in città e al centro storico, ricavando una sostanziale buona impressione per quanto la città stia assimilando i cambi di abitudini dettati dalle prescrizioni del Governo.









Il Sindaco ha riferito al Prefetto che i risultati che si stanno progressivamente ottenendo “sono frutto della grande collaborazione della struttura tecnica comunale, delle associazione di volontariato e della protezione civile. Abbiamo concordato – aggiunge Mario Conoci - che deve essere mantenuta alta la guardia, non mollare la presa sul trasferimento delle comunicazioni utili ai cittadini continuando a sensibilizzare circa la pericolosità del momento e i comportamenti conseguenti da adottare". Iniziata oggi una ulteriore fase della campagna di comunicazione attraverso la distribuzione capillare di materiale informativo e con la pubblicazione online di prospetti esplicativi che verrà aggiornata costantemente.

Con una disposizione dirigenziale di oggi è sospesa la ricezione al pubblico degli uffici comunali fino alla data del 3 aprile 2020, salvo differenti disposizioni. È previsto il solo ricorso alle modalità telefoniche e telematiche. In deroga, ed esclusivamente per casi eccezionali, che dovranno essere debitamente motivate, potranno essere concessi appuntamenti personali nei limiti di uno per volta, previo concordamento di giorno e ora.