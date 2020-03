Alghero: nuove disposizioni antivirus - Chiuso il cimitero

La step, l'azienda delle riscossioni dei tributi comunali, ha sospeso l'attività di notifica degli atti; sta inoltre disponendo il contingentamento delle presenze degli utenti negli uffici. Stamattina il Sindaco Mario Conoci ha incontrato il Vescovo Padre Mauro Maria Morfino nella sede vescovile. Amministrazione e Diocesi stanno mettendo in atto tutte le iniziative per rispettare le prescrizioni governative relative all'emergenza.









L'obbiettivo è quello di promuovere continuamente e senza sosta presso la cittadinanza le norme comportamentali utili al superamento di questo difficile momento.

Chiusura del cimitero per le visite quotidiane ordinarie fino a nuove disposizioni. Il cimitero sarà solo aperto per i funerali che comunque dovranno svolgersi sempre con un numero limitato di persone e in osservanza delle prescrizioni.