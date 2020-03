Nuoro: controlli per il rispetto delle misure antivirus - Nessuna irregolarità

Allo stato, non sono state riscontrate irregolarità. Si ricorda, in proposito, che coloro che intendano spostarsi sul territorio dovranno dichiarare il motivo del loro spostamento, compilando un’autodichiarazione da rendersi anche seduta stante sui moduli in dotazione alle Forze di Polizia. Gli spostamenti devono essere determinati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o connesse all’adempimento di un dovere, da motivi di salute, o per rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.









Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, si rammenta ai cittadini l’osservanza dei divieti e delle limitazioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e le violazioni saranno sanzionate I controlli proseguono in tutta la provincia di Nuoro incessantemente a tutela della salute pubblica.

La Polizia di Stato sin da lunedì 9 marzo ha predisposto servizi di controllo del territorio, finalizzati a riscontrare il rispetto delle misure disposte dalle recenti normative nazionali e regionali per contrastare la diffusione epidemiologica da COVID-19. Pattuglie delle Volanti e della Polizia Stradale hanno controllato numerosi esercizi pubblici e persone in transito lungo le vie cittadine e della provincia, acquisendo le autocertificazioni da parte di coloro che hanno dichiarato di spostarsi in ragione di comprovate esigenze.