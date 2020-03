Corso formativo Comuni del Coros: le domande scadono il 16 di marzo

Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale dell’Unione dei comuni all’indirizzo: www.unionecoros.it - sezione “Amministrazione trasparente”, all’interno della sotto-sezione dedicata ai “Bandi di concorso” nonché sulla home page è pubblicato altresì sul sito dell’Università degli studi di Sassari all’indirizzo www.uniss.it sezione Job Placement. Estremamente soddisfatto il presidente dell’Unione del Coros Carlo Sotgiu: “Il tirocinio è ormai una tappa fondamentale per il raggiungimento delle competenze necessarie al mondo del lavoro. Oltre alla possibilità di migliorare le proprie conoscenze, un periodo di attività da svolgere in un ente come l’Unione è un modo per capire il funzionamento della pubblica amministrazione, le sue peculiarità, i suoi meccanismi burocratici. Inoltre permette di comprendere quanto ciò che si è studiato sia effettivamente aderente a ciò che si intende fare nel proprio percorso lavorativo, un’opportunità che come Coros abbiamo voluto mettere a disposizione dei giovani”.

Il tirocinio avrà una durata di sei mesi eventualmente prorogabili fino a dodici mesi, e saranno attivati indicativamente nel mese di aprile 2020. Le date sono attualmente in attesa di revisione, in conseguenza all’emergenza convid19. Al tirocinante è riconosciuta un’indennità di importo pari a 400,00 euro lordi mensili a carico dell’Unione dei comuni mentre saranno a carico dell’Università degli Studi di Sassari, quale soggetto promotore, gli oneri delle coperture assicurative. Il tirocinio può essere promosso unicamente a favore di laureati inoccupati o in stato di disoccupazione, anche in mobilità, secondo le modalità espresse nel bando. La domanda di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta da ciascun candidato (non è richiesta l'autenticazione della firma ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. n.445/2000), accompagnata dalla fotocopia di un personale documento di identità in corso di validità, dovrà essere redatta utilizzando il modulo che troverete allegato al bando.