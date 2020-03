Popolo della Famiglia Sardegna: nessuno resti solo

«Per settimane se Zingaretti invece di andare a farsi gli aperitivi con Sala a Milano ci dava retta sul lockdown, l’Italia si evitava tanti guai. Al posto dell’hashtag #iorestoacasa , segno di una visione egonista della vita, il Popolo della Famiglia propone invece #nessunorestisolo per fornire una risposta ai bisogni di anziani soli e disabili non autosufficienti» - prosegue Adinolfi - «Come Popolo della Famiglia l’abbiamo proposto dal 21 febbraio, ma avete sottovalutato la situazione. Ora è il momento di agire concretamente per assistere le categorie maggiormente a rischio.









La nostra proposta» - conclude Adinolfi - «è rivolta ai comuni, agli oltre 8000 comuni italiani. Ogni comune ora faccia uno screening di disabili gravi e anziani privi di supporto familiare, li contatti e tramite la Croce Rossa si attivi per un sostegno diretto in queste settimane di lockdown».

Il Popolo della Famiglia Sardegna riprende le parole pronunciate durante la diretta facebook da Mario Adinolfi, presidente del movimento politico: “Il Popolo della Famiglia”, che senza mezzi termini invita i comuni di tutt’Italia a prendere atto della grave situazione in cui si trovano in particolare disabili e anziani non autosufficienti.