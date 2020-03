Alghero: imminente l'apertura nell'Ospedale Civile dell'Unità di Terapia Intensiva

E' un motivo di grande soddisfazione perchè la dotazione di questo reparto giunge in un momento particolarmente delicato per le note problematiche determinate dalla diffusione del coronavirus". Il reparto, che avrà sede nell'ospedale civile, nei locali dell'ex cardiologia , disporrà di sei posti letto e di una equipe complessiva tra le 15 e le 20 unità. "A questo proposito vorrei ricordare che si tratta di figure professionali altamente qualificate - aggiunge Anna Serra - già presenti nelle strutture ospedaliere". In arrivo anche i ventilatori polmonari, dotazioni basilari in questa particolare situazione di emergenza. La sindacalista ripercorre il tormentato cammino dell'unità di terapia intensiva ad Alghero.





"I lavori erano stati ultimati già nel 2017 - afferma - ma il loro completamento si è fermato con l'istituzione dell'Ats, siamo ai tempi della giunta Pigliaru e dell'assessore alla sanità Arru, il cui disegno nella loro riforma sanitaria aveva il chiaro obiettivo del depotenziamento delle strutture sanitarie locali, compresa la riduzione di posti letto. Valutazione questa confermata poi concretamente". Anna Serra evidenzia poi che una inversione di marcia in ambito locale si è verificata con la nuova amministrazione che rinunciando ai proclami e agli annunci ha lavorato sodo e in silenzio mantenendo una costante pressione nei confronti dei riferimenti istituzionali della Regione.









"Una pressione - aggiunge - che non c'è stata in passato, e che oggi ha indubbiamente prodotto risultati positivi al punto che potremo a breve disporre di un impianto funzionale che accresce l'offerta dei livelli assistenziali della sanità algherese".

Una conferma in tal senso giunge dalla rappreesentante sindacale Rsu del distretto sanitario algherese, Anna Serra. "Ormai ci siamo - afferma la sindacalista - è in corso la riattivazione degli impianti, come quelli di aereazione, e si stanno esaurendo tutte le procedure che portano alla fase operativa.