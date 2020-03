Anche il parco di Porto Conte si adegua alle misure antivirus

La consegna di eventuale documentazione e le autorizzazioni, con particolare riferimento alle autorizzazioni per la pesca in Area Marina e il rilascio di pareri/nulla osta a cura del Parco naturale regionale di Porto Conte, verranno concordate telefonicamente e/o trasmesse a mezzo email; rimane confermata la chiusura delle strutture museali di Casa Gioiosa, Torre Nuova (MASE) e Torre San Giacomo è sospesa la fruizione nel compendio naturalistico “Le Prigionette”.

A seguito delle nuove disposizioni della presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare il DPCM del 09.03.2020, in vigore dal giorno 10.03.2020 e l’ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n.5 del 09.03.2020, anche il Parco naturale regionale di Porto Conte e l’Area marina protetta Capo Caccia – Isola Piana in ottemperanza alle stesse hanno adottato i propri provvedimenti. Con il decreto n .3 del 10.03.2020 del Presidente dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte sono dunque in vigore le seguenti disposizioni: presso gli uffici di Casa Gioiosa, sono sospese le attività di accoglienza diretta del pubblico dalla giornata di martedì 10 Marzo 2020 e fino al 03 Aprile 2020; l’Ente garantirà tutti gli adempimenti e l’assistenza telefonica e/o a mezzo email, nei consueti orari d’ufficio, ai seguenti recapiti: telefono: 079.945005 , Email: segreteria@parcodiportoconte.it;