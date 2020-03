12 operatori sanitari positivi al coronavirus: salgono a 31 i casi accertati in Sardegna

Se serviva una prova provata dello straordinario impegno del personale sanitario che opera in prima linea sul fronte dell'emergenza del coronavirus è sufficiente un ultimo dato: 12 dipendenti dell'Ospedale San Francesco di Nuoro, tutti operatori sanitari, sono risultati positivi al Covid 19. Dodici persone che con uno spirito di abnegazione encomiabile hanno messo in discussione la propria salute per dedicarsi a quella degli altri, e in condizioni di rischio assoluto. Tutti e 12 risultati positivi stanno ragionevolmente bene e ricevono le cure nelle proprie abitazioni dove affrontano anche il periodo di quarantena. Con i casi odierni, il numero dei positivi al coronavirus accertati in Sardegna è di 31.





Foto: Ospedale San Francesco di Nuoro